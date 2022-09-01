Новое здание гимназии №3 в Академгородке открыли при участии Заксобрания Новосибирской области

В новосибирском Академгородке открыли новое здание гимназии №3. Фото: Заксобрание НСО

В новосибирском Академгородке открыли новое здание гимназии №3. Ее построили благодаря активному участию депутатов Законодательного собрания НСО.

Теперь более тысячи гимназистов будут учиться в одну смену. Классы оснащены современным оборудованием. Внутри можно найти три спортзала, зал хореографии, библиотеку, музей, актовый зал и столовую на 500 посадочных мест.

− На территории установлены хоккейная, волейбольная, баскетбольная площадки, обустроены полоса препятствий и детские площадки для прогулок, − рассказали в Заксобрании Новосибирской области.

А еще по всей территории гимназии организовали безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске ученики и педагоги гимназии №3 начали учебный год в новом здании.

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