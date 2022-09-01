В Новосибирске гэбээровцы потушили пожар на заводе собственным огнетушителем

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Сигнал тревоги из производственного помещения, расположенного в Комбинатском переулке Дзержинского района города Новосибирска, поступил в дежурную часть ГВАРДИИ 31 августа в 11.57. К месту ЧП незамедлительно выехал 72-й экипаж группы быстрого реагирования Агентства Безопасности. К месту происшествия «гвардейцы» прибыли в 12.02 и обнаружили сильное задымление помещения. От рабочих стало известно, что в выгороженной в складе комнате горит лазерный станок. «Гвардейцы» применили семилитровый порошковый огнетушитель, который находился в багажнике их служебного автомобиля, и с его помощью погасили огонь. Затем бойцы ГБР помогли работникам завода проветрить помещение от едкого черного дыма и проверить, не осталось ли очагов скрытого горения. Общими усилиями спустя 10 минут ЧП было ликвидировано полностью.

Выяснилось, что до приезда ГБР работники цеха пытались потушить пожар при помощи своих огнетушителей, хранившихся на складе. Но ни один из пяти имевшихся у них баллонов в момент ЧП не сработал.

Заместитель директора производства лично поблагодарил бойцов ГБР-72 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Алексея Кудашева и Михаила Данилова за оперативные и грамотные действия по ликвидации возгорания на охраняемом объекте.