В Новосибирске ДТП заблокировало движение трамваев . Фото: "АСТ-54".
В четверг, 1 сентября, в Ленинском районе Новосибирска остановилось движение трамваев. Произошло это из-за аварии.
– Хэтчбек Hyundai Solaris выезжал с Планировочной на Котовского и не уступил дорогу трамваю №18, – рассказали в группе «АСТ-54».
В результате инцидента никто не пострадал. Однако ДТП заблокировало движение трамваев в обе стороны.
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