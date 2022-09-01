В Новосибирске ДТП заблокировало движение трамваев . Фото: "АСТ-54".

В четверг, 1 сентября, в Ленинском районе Новосибирска остановилось движение трамваев. Произошло это из-за аварии.

– Хэтчбек Hyundai Solaris выезжал с Планировочной на Котовского и не уступил дорогу трамваю №18, – рассказали в группе «АСТ-54».

В результате инцидента никто не пострадал. Однако ДТП заблокировало движение трамваев в обе стороны.

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