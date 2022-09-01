Новосибирская Общественная палата высоко оценила работу на «Технопроме-2022»

Юрий Бернадский (слева): форум затронул практически все сферы экономики, на нем обсуждались, в том числе масштабные проекты. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Международный форум технологического развития «Технопром-2022» прошел в Новосибирске с 23 по 26 августа. Его темами стали технологический суверенитет и устойчивое развитие России. Представители власти, научно-образовательного и предпринимательского сообществ в течение четырех дней обсуждали возможности создания условий ускорения научно-технологического развития страны и варианты оперативного внедрения достижения науки и технологий в производство.

- Мы участвовали в работе площадок прикладного характера: по вопросам развития энергетики, развития инновационного предпринимательства, формирования новых транспортных коридоров, доставки критически важных продуктов. Участвовали в направлениях, касающихся формирования элементной базы, начиная с выставки и заканчивая тематическими круглыми столами. По моей информации, в результате работы на «Технопроме-2022» подписано несколько сотен соглашений. Они подписывались с интервалом в 10 минут в течение четырех дней. Форум затронул практически все сферы экономики, на нем обсуждались в том числе и масштабные проекты, - прокомментировал заместитель председателя региональной Общественной палаты, президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский.

По его словам, основная задача Общественной палаты - это не только общественный контроль, но и поддержка гражданских инициатив, одна из граней которых - инициативы предпринимательские. Подобное направление в Новосибирской области представлено очень сильно: различными проектами развития промышленного производства, стартапами.

- Мы видим рост количества самозанятых, их по нашей области уже больше 100 тысяч. Неуклонно растет доля малого и среднего бизнеса. Почти 900 тысяч человек заняты в экономике Новосибирской области - это очень серьезный срез общества. Отмечу, что Общественная палата - это не бюрократическая структура. Когда говорим «Общественная палата», имеем в виду больше 3 тысяч общественных объединений граждан Новосибирской области. В этом плане «Технопром» как площадка для тех, кто занят в экономике, предпринимательстве, объединяющих их деловых союзах, региональных и всероссийских движениях, стал очень яркой дискуссионной площадкой, мостом для поиска новых партнеров, контактов, - подчеркнул Юрий Бернадский.