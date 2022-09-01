В Новосибирске 2 и 3 сентября пройдет ярмарка для садоводов и огородников

Ярмарка для садоводов и огородников пройдет в Новосибирске 2 и 3 сентября. Фото: мэрия Новосибирска

В пятницу, 2 сентября, в Дзержинском районе откроется ярмарка для садоводов и огородников. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Ярмарка будет проходить на площадке у Дома культуры и творчества имени Чкалова по адресу проспект Дзержинского, 34/1. Купить необходимые для сада и огорода товары можно будет не только 2-го, но и 3 сентября.

Организаторами выступили управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска и администрация Дзержинского района.

На ярмарке будут продавать семена, цветы, саженцы различных культур, удобрения, дезинфицирующие средства, химию для ухода за территорией, укрывной материал и инвентарь для работ в саду или огороде.

− Также будет организована продажа продовольственных товаров от производителей Новосибирска и Новосибирской области, − отметили в мэрии.

Кроме того, на ярмарке будут присутствовать эксперты, которые ответят на вопросы о выращивании культур.

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