В Новосибирске перечислили самых богатых директоров школ

В Новосибирске составили рейтинг самых состоятельных директоров школ. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Новосибирске составили рейтинг самых состоятельных директоров школ. Информацию о доходах опубликовали на сайте мэрии города.

В мэрии посчитали среднемесячную заработную плату руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска, за 2021 год. Данные приведены по каждому району Новосибирска.

Так, первое место по доходам заняла директор МАОУ Образовательный центр «Горностай» Ирина Путинцева. Учебное заведение находится в Советском районе. В месяц директор получала 146,8 тысячи рублей.

На втором месте – директор «Второй Новосибирской гимназии» в Ленинском районе Ирина Михно. Ее ежемесячный доход в 2021 году составлял 130,4 тысячи рублей.

Замыкает тройку лидеров директор лицея №130 имени академика Лаврентьева Сергей Сопочкин. Ежемесячно сибиряк зарабатывал 122,7 тысячи рублей.

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