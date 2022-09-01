В Новосибирске ученики и педагоги гимназии № 3 начали учебный год в новом здании

В Новосибирске исполнилась двадцатилетняя мечта жителей Академгородка. Фото: Заксобрание НСО.

В новосибирском Академгородке ученики и учителя гимназии № 3 начали учебный год в новом здании. Построили его благодаря активному участию депутатов Законодательного собрания Новосибирской области.

Впервые о строении нового здания гимназии заговорили в 2018 году, когда обсуждали проект областного бюджета. Выступающие родители и педагоги заявили, что возведение нового здания гимназии нужно включить в список приоритетных проектов. Еще через год, в 2019, представители учебного заведения вновь пришли на слушания. На нем они озвучили заключение о техническом состоянии объекта, который построили в 1958 году. Выступающие переживали, что документы готовы, а финансирования нет.

Строку о выделении средств внесли в рекомендации публичных слушаний. А еще через несколько дней обсудили этот вопрос на заседании комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Там присутствовали министры строительства и образования региона.

– Это действительно не в формате, – комментировал тогда Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. – Каждый из депутатов скажет, что у нас на округе точно такие же проблемы. Но поскольку вопрос прозвучал на публичных слушаниях, тем более, что строительство новой гимназии вписывается в рамки развития Академгородка, реализацию проекта Академгородок 2.0, поэтому мы готовы помочь.

Возведение нового здания гимназии включили в федеральный проект. Несмотря на сложности, в том числе пандемию, строительство завершили в сжатые сроки.

1 сентября 2022 года гимназисты начали в новом здании. Родители, которые присутствовали на линейке, до сих пор не верят, что более тысячи учеников будут теперь учиться в одну смену. Самим школьникам не терпелось посмотреть новые классы с современным оборудованием, увидеть целых три спортивных зала. Столовая в школе рассчитана на 500 посадочных мест. На территории гимназии есть спортивные и детские площадки. И внутри и снаружи гимназия оборудована безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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