Эксперты назвали самые дефицитные профессии в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты назвали самые дефицитные профессии в Новосибирской области. Лидером рейтинга стала «Медицина, фармацевтика», на втором месте «Строительство, недвижимость», замыкает тройку лидеров «Рабочий персонал». Об этом пишет РБК Новосибирск, ссылаясь на данные директора HH.ru Сибирь Екатерины Дегтяревой.

Также в пятерку самых дефицитных профессий вошли «Автомобильный бизнес», «ИТ, интернет, телеком» и «Туризм, гостиницы, рестораны».

Аналитики конкретизировали, на вакансию вв сфере медицины и фармацевтики приходится 1 резюме, на строительство и недвижимость и рабочего персонала – 1,1. Что касается автомобильного бизнеса, то на него приходится 1,3 резюме.

При этом, по данным экспертов, нормой для рынка труда принято считать соотношение 5-6 резюме на одну вакансию.

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