В Новосибирске 40-летний мужчина до смерти избил приятеля бутылкой по голове. Фото: СК РФ НСО.
В Новосибирске 40-летнего мужчину обвиняют в расправе над собутыльником. В отношении агрессора возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает СК РФ по региону.
– Предварительное следствие установило, что 29 августа 40-летний ранее судимый мужчина распивал спиртное с потерпевшим в Дзержинском районе города. Мужчины поссорились. В ходе конфликта фигурант тупым предметом нанес потерпевшему множественные удары по голове. После этого с места преступления сбежал. Пострадавший умер на месте, – говорится в сообщении СК.
Как пояснили корреспонденту КП-Новосибирск в Следственном комитете, агрессор бил приятеля по голове бутылкой.
Подозреваемого задержали. Вину в преступлении он не признал. Его на время следствия отправили в СИЗО.
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