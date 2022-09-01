Новосибирец пытался украсть деньги из кассы на станции

Сибиряку, пытавшемуся стащить из билетной кассы крупную сумму, грозит срок до 5 лет. Фото: стоп-кадр.

Транспортные полицейские поймали 22-летнего новосибирца. Он на станции Иня-Восточная пытался украсть крупную сумму из билетной кассы.Сделать это парню не удалось. Теперь ему грозит срок до 5 лет.

– Транспортные полицейские установили, что парень ранее уезжал со станции Иня – Восточная на станцию Мочище. При покупке билетов заметил, что деньги от продажи билетов там хранят в картонной коробке, стоящей на столе рядом с кассиром. Ночью подозреваемый проник в зал ожидания здания железнодорожного вокзала, отодвинул пластиковую задвижку окна билетной кассы. Он просунул руку и на ощупь пытался определить картонную коробку с деньгами, – уточнили у УТ МВД СФО.

Но вор ничего не нащупал. Ведь сотрудница кассы припрятала деньги в сейф перед закрытием.

На сибиряка возбудили уголовное дело за покушение на кражу. Санкции статьи предусматривают срок до 5 лет. Сейчас парень под подпиской о невыезде.

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