Новосибирцев возмутил мужчина, пускавший фейерверки из окна. Фото: стоп-кадр.
В Новосибирске неизвестный запустил фейерверки из окна высотки на проспекте Дзержинского. Выходка мужчины возмутила горожан. Они написали об этом в соцсети, сопроводив пост видео.
– Недовольные несанкционированным праздником местные жители вступили в матерную перепалку с нарушителем спокойствия, – написали в паблике «АСТ-54».
На замечания прохожих весельчаку, судя по видео, было поевать.
Комментаторы поста сочли поступок мужчины безрассудным. А кто-то предположил, что так мужчина провожал лето.
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