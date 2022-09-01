Новосибирцев возмутил мужчина, пускавший фейерверки из окна. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске неизвестный запустил фейерверки из окна высотки на проспекте Дзержинского. Выходка мужчины возмутила горожан. Они написали об этом в соцсети, сопроводив пост видео.

– Недовольные несанкционированным праздником местные жители вступили в матерную перепалку с нарушителем спокойствия, – написали в паблике «АСТ-54».

На замечания прохожих весельчаку, судя по видео, было поевать.

Комментаторы поста сочли поступок мужчины безрассудным. А кто-то предположил, что так мужчина провожал лето.

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