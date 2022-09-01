Рассказываем про пробки в Новосибирске 1 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 1 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Станиславского. Также затруднено движение по улицам Ватутина и Котовского. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Сибиряков-Гвардейцев, Титова и Троллейную. Сложно проехать по Советскому шоссе и улице Аникина.

На правом берегу движение затруднено по улицам Большевистской, Никита, Добролюбова. Сложно проехать по улицам Восход и Бориса Богаткова.

Уровень пробок на утро 1 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 4-х баллов.

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