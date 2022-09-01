Рыбак поймал под Новосибирском 10-килограммовую щуку. Фото: предоставлено Сергеем.

Рыбак из Новосибирска Сергей Мензелинцев поймал огромную щуку в Болотнинском районе. Вес рыбы составил 10 килограммов.

Сергей уточнил КП-Новосибирск, что в тот день он поймал еще одну крупную щуку, весом в 6 килограммов. Эти рыбы, по словам мужчины, не самые большие из тех, что он ловил ранее.

10-килограммовую рыбу мужчина поймал быстро:

– Приманка медленно упала на дно и тут же последовала молниеносная поклевка «отдай спиннинг». Подсек и почувствовал, что вот она! За ней мы ходили целый день. Не сильно долго рыба сопротивлялась, но, оказавшись в подсаке, сделала в нем дырку стингером и чуть не ушла, – пояснил рыбак.

Сергей сфотографировался с щукой, после этого отпустил её.

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