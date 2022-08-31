В СНТ «Кедр» под Новосибирском загорелся частный дом

В СНТ «Кедр» в Мошковском районе загорелся частный дом. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
В СНТ «Кедр» в Мошковском районе загорелся частный дом. Пожар засняли на видео очевидцы и выложили в сеть. ЧП случилось в ночь на 1 сентября.
— Информации о пострадавших не поступало, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах снятого сибиряками ролика видно, что огонь полностью охватил дом и надворные постройки. Местные жители своими силами пытались отбуксировать от горящего здания машину. Позже на место прибыли пожарные.
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