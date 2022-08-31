В СНТ «Кедр» под Новосибирском загорелся частный дом

В СНТ «Кедр» в Мошковском районе загорелся частный дом. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В СНТ «Кедр» в Мошковском районе загорелся частный дом. Пожар засняли на видео очевидцы и выложили в сеть. ЧП случилось в ночь на 1 сентября.

— Информации о пострадавших не поступало, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах снятого сибиряками ролика видно, что огонь полностью охватил дом и надворные постройки. Местные жители своими силами пытались отбуксировать от горящего здания машину. Позже на место прибыли пожарные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер