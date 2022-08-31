«Машину в процессе помяли»: новосибирцы засняли на видео потасовку охранников с покупателем

Потасовка попала на запись камеры видеонаблюдения. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Новосибирцы выложили в сеть конфликт между сотрудниками ЧОП и покупателем магазина на улице Лазурная, 61. Произошедшее засняла камера наблюдения на улице. На кадрах ролика видно, что в процессе потасовки, один из мужчин падает на припаркованный неподалеку автомобиль. Как пояснил хозяин авто, машина оказалась повреждена.

— Помяли нам вот так автомобиль. Мы вызвали участкового, благо всё засняла камера на магазине, — цитирует владельца машины паблик Вконтакте «АСТ-54».

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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