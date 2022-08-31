Беловодская больница получила из Новосибирска лекарства и медоборудование. Фото: правительство НСО
Больница подшефного Беловодского района получила от Новосибирской области лекарства и медоборудование. Помочь с медикаментами жители ЛНР попросили еще в июле, и вот первый груз доставлен.
— Кроме гуманитарного груза с лекарствами в Беловодский район пришло оборудование для фельдшерских пунктов, — сообщили в региональном правительстве.
Также в Беловодском районе работает бригада новосибирских врачей: два хирурга, анестезиолог-реаниматолог и акушер-гинеколог. Они посетили все населенные пункты, проконсультировали людей, отобрали пациентов, которым срочно необходимо хирургическое лечение и уже начали проводить операции.
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