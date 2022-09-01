Погода в Новосибирске на 1 сентября 2022 года: жара на школьных линейках

На 1 сентября придет летняя жара.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Погода в Новосибирске на 1 сентября 2022 года за долгие годы порадует школьников. Осень начнется с жары под +30 градусов. Но во второй половине дня придёт дождь.
– Ночью будет+13...+15 градусов, днём - +27...+29. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь и гроза. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14, – передают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.
По Новосибирской области метеорологи обещают температуру до +31 градусов, с последующим небольшим похолоданием и дождем.
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