Погода в Новосибирске на 1 сентября 2022 года: жара на школьных линейках

На 1 сентября придет летняя жара. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Новосибирске на 1 сентября 2022 года за долгие годы порадует школьников. Осень начнется с жары под +30 градусов. Но во второй половине дня придёт дождь.

– Ночью будет+13...+15 градусов, днём - +27...+29. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь и гроза. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14, – передают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По Новосибирской области метеорологи обещают температуру до +31 градусов, с последующим небольшим похолоданием и дождем.

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