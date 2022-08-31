В Новосибирске бомж устроил себе шалаш на детской площадке

Впервые местные обратили внимание на бездомного несколько лет назад. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске рядом с детской площадкой на улице Лазурной поселился бомж. Он натаскал себе вещей с помоек и организовал нехитрую лежанку из них в бывшей клумбе. По словам местных жителей, мужчину они впервые заметили несколько лет назад. Но тогда он еще не устроил себе дом рядом с детской площадкой. А этой весной решил там поселиться.

— Он спит в бывшей клумбе. И не только спит, но и справляет все свои нужды. Запах стоит соответственный, — пожаловалась КП-Новосибирск местная жительница.

По ее словам, живёт мужчина один, но гости у него бывают ежедневно. Они вместе выпивают, а на утро жильцы соседних домов наблюдают вокруг пустые бутылки, банки и окурки.

Местные жители неоднократно писали жалобы участковому. Но, по словам женщины, тот только развел руками и посоветовал обратиться в УК. Однако там тоже не помогли.

— Никто не обижает этого мужчину и зла ему не желает, но в то же время жить с таким «соседом» невозможно. У меня дети школьники, живём на 1 этаже, и, если он переселится на зиму в подъезд, как домой заходить, страшно! — рассказала женщина.

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