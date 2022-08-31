Новосибирские хирурги удалили учителю-спортсмену 8-сантиметровую опухоль мозга

Хирурги из НИИТО спасли 32-летнего Алексея Кузнецова — учителя школы в Черепановском районе. Фото: НИИТО

Хирурги из НИИТО спасли 32-летнего Алексея Кузнецова — учителя школы в Черепановском районе Новосибирской области. Мужчина преподает в школе сразу несколько предметов: от географии до физкультуры. А еще он ведет здоровый образ жизни и занимается спортом. Поэтому, когда у Алексея появились первые симптомы недомогания, он поначалу не предавал им значения.

— Как-то в феврале я проснулся от головной боли, но подумал — ничего, так у людей бывает. Померил давление — всё было в порядке, принял таблетку, стало получше. Но вечером поднялась температура и заболело горло. На следующий день поехал в поликлинику, чтобы сдать тесты на ковид. Результат подтвердился — «омикрон» в лёгкой форме. Принимал в течение 2 недель противовирусные препараты, и все симптомы прошли, — цитирует сибиряка пресс-служба НИИТО. — В апреле появилось другое — сходил в баню, и у меня начала сильно кружиться голова, повысилось давление, тошнота. Опять же, такое бывает при высокой температуре воздуха у многих людей, так что особо не обратил внимания. Но эти симптомы вскоре стали проявляться и в обычной жизни. В июне начались именно головные боли — пульсирующие и сильные. Всё чаще с тошнотой. Уже из-за тошноты невозможно было даже пищу принять.

Тогда Алексей решил обратиться к неврологу и пройти обследование. МРТ показала, что в головном мозге у сибиряка есть опухоль. Тогда мужчину отправили на консультацию к нейрохирургу, и он обратился в НИИТО. Там выяснилось, что опухоль не только большая — около восьми сантиметров, но еще и с отеком. После дополнительных обследований, выяснилось, что опухоль злокачественная. Чтобы удалить ее нейрохирургам пришлось провести у операционного стола пять часов. Но при этом медики предупреждают: в головном мозге могли остаться фрагменты.

Далее сибиряку необходимо будет проходить лучевую и химиотерапию, но уже спустя пару недель после проведенной операции, он чувствует себя намного лучше. У мужчины прошли головные боли и даже исчезло заикание, которое возникло у него в детстве.

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