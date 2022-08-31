Под Новосибирском лесники нашли заблудившегося грибника

Грибник блуждал по лесу 5 часов.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Недалеко от села Нижнекаменка под Новосибирском лесники помогли найти пропавшего грибника. Мужчина вместе с друзьями поехал в лес за грибами и заблудился.
— Благодаря оперативной реакции мужчину удалось быстро обнаружить. Мы рады, что все так закончилось. Нахождение в лесу конечно прекрасно, но мы напоминаем гражданам, что никогда не надо забывать о собственной безопасности, — сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.
Когда мужчину нашли, он рассказал лесникам, что отошел слишком далеко от автомобиля и не смог найти дорогу обратно. Грибник блуждал по лесу около 5 часов. К счастью, мужчину нашли быстро, и он был в порядке.
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