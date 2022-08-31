Под Новосибирском лесники нашли заблудившегося грибника

Грибник блуждал по лесу 5 часов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Недалеко от села Нижнекаменка под Новосибирском лесники помогли найти пропавшего грибника. Мужчина вместе с друзьями поехал в лес за грибами и заблудился.

— Благодаря оперативной реакции мужчину удалось быстро обнаружить. Мы рады, что все так закончилось. Нахождение в лесу конечно прекрасно, но мы напоминаем гражданам, что никогда не надо забывать о собственной безопасности, — сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.

Когда мужчину нашли, он рассказал лесникам, что отошел слишком далеко от автомобиля и не смог найти дорогу обратно. Грибник блуждал по лесу около 5 часов. К счастью, мужчину нашли быстро, и он был в порядке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер