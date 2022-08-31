Жительницы Новосибирска продают ношеные трусики за 2500 рублей

В сети набирают популярность сайты, на которых девушки продают свое ношеное белье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сети набирают популярность сайты, на которых девушки продают свое ношеное белье. На одной из таких платформ можно зарегистрироваться как в роли покупателя, так и в роли продавца.

Ежедневно там публикуют объявления десятки девушек из разных городов страны. Большинство из них, конечно, проживают в Москве или Санкт-Петербурге, но встречаются и объявления от жительниц Новосибирска.

Продают там не только само по себе белье, но и бюстгалтеры, а также чулки и носочки. Стоимость столь неординарного товара варьируется в среднем от 500 до 4000 тысяч рублей. Целые комплекты продаются за 2500 тысячи.

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