В мэрии Новосибирска назвали школы с наибольшим числом детей-мигрантов

В мэрии Новосибирска назвали школы, где учится наибольшее количество детей мигрантов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мэрии Новосибирска назвали школы, где учится наибольшее количество детей мигрантов. В муниципалитете отметили, что это создает в процессе обучения определенные трудности.

— Мы можем говорить про школу № 66 в районе Хилокского рынка. Мы можем говорить об одной из школ Плющихинского микрорайона. Это вызывает определенные сложности. Прежде всего — языковые, — рассказал начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев на пресс-конференции 31 августа.

В муниципалитете также отметили, что благодаря тому, что обучение в вышеперечисленных школах ведется на русском языке, дети иностранцев довольно быстро его осваивают. Кроме того, в этих школах проводятся курсы русского языка для детей, чтобы позволять им более глубоко осваивать предметы.

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