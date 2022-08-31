Родителям школьников озвучили стоимость букета на первое сентября

Названа стоимость букета на первое сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В цветочных магазинах рассказали, во сколько обойдется букет на первое сентября. Об этом пишет Amic.

Сейчас родители предпочитают скидываться на один большой букет от всего класса.

− Каждая семья покупает по розе для одного ученика, чтобы потом собрать их вместе. Одна стандартная роза стоит около 149 рублей, − отметили в публикации.

Букет от класса обходится примерно в три тысячи рублей. Он может быть как из цветов одного вида, так и сборный. Например, девять роз с листом эвкалипта в праздничной упаковке будут стоить около 2600 рублей.

Если все-таки ученик будет дарить букет от себя, то за него придется заплатить до 800 рублей. За эту сумму можно оформить небольшой букет из трех хризантем в упаковке с лентой.

В основном букеты на первое сентября стоят от тысячи рублей. В некоторых цветочных магазинах продают готовые композиции в подарок учителям. Их составляют из хризантем, гербер и солидаго.

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