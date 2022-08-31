В Новосибирске ищут 59-летнего мужчину, пропавшего в день рождения дочери

В Новосибирске ищут 59-летнего Андрея Гутковского. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 59-летнего Андрея Гутковского. Мужчина пропал со дня рождения дочери 28 августа. Как пояснили КП-Новосибирск поисковики, он вышел в магазин, чтобы купить продукты к праздничному столу, но домой не вернулся. Сейчас его ищут волонтеры и полиция.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, короткие русые волосы с сединой, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в камуфлированную ветровку, джинсы и темные кроссовки. Носит очки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Андрей или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber