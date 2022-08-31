Энергетики рассказали, сколько тепла и воды сэкономят в Новосибирске после ремонтов

В Новосибирске энергетики рассказали, как снижают теплопотери. Фото: предоставлено пресс-службой СГК

По словам энергетиков, модернизация теплосетей напрямую влияет на снижение тепловых потерь. Чем выше энергоэффективность оборудования, тем меньше топлива сжигается на ТЭЦ.

- Реализация программ замены тепломагистралей в 2022 году позволит снизить тепловой энергии на 74,5 тысячи Гкал в год (на 2,2%), а утечки сетевой воды - на 125 тысяч куб. метров год (около 1%), - рассказал сегодня директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков на круглом столе «Модернизация коммунальной инфраструктуры с привлечением внебюджетных инвестиций».

В официальном телеграмм-канале СГК привели пример, как снизятся энергопотери после техперевооружения тепломагистрали по ул. С. Шамшиных. На ремонтируемом участке в 692 метра потери тепловой энергии снизятся на 6,2 тысячи Гкал в год, а утечки воды - на 7,3 тысячи куб. метров в год.

Фото: предоставлено пресс-службой СГК

Напомним: в этом году в Новосибирске меняют 12 километров трубопроводов большого диаметра, что в 6 раз больше, чем в прошлом. Заложить необходимые объемы инвестиций на масштабные ремонты стало возможным после принятия решения федеральным правительством об отнесении Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения. 10-летняя программа опережающих инвестиций с объемом вложений в теплосети города в объеме 20,5 млрд рублей стартовала в этом году. Она состоит из двух частей: технического перевооружения (с улучшением технических характеристик) 8,8 км трубопроводов в однотрубном исчислении на 10-ти участках. И капитального ремонта 3,3 км тепломагистралей еще на 10-ти участках. Приоритет при составлении программы отдали участкам с трубопроводами возрастом от 45 лет, которые находятся в наиболее критическом состоянии.