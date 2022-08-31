Около 90% новосибирских школьников будут ходить в кружки и секции с 1 сентября

Около 90% новосибирских школьников будут ходить в кружки и секции в новом учебном году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новом учебном году около 90% школьников из Новосибирска будут ходить в различные кружки и секции. Опрос провели страховые компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

На то, чтобы ребенок занимался чем-то помимо учебы, родители готовы тратить в среднем 20 тысяч рублей ежемесячно.

− Только в 41% случаев ребенок сам просит записать его в тот или иной кружок или секцию. За остальных выбор делают родители, − показал опрос.

47% школьников изучают иностранные языки. 22% посещают спортивные секции. 20% ходят в художественную школу, а 18% − в музыкальную. Курсам программирования отдают предпочтение 16% учащихся.

Каждый второй респондент хочет, чтобы его чадо посещало большее количество кружков. Чаще всего такой ответ давали родители, у которых ребенок посещает дополнительные занятия только одного вида.

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