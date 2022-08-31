Госжилинспекция проверит обрушение плиты с пятиэтажки в Новосибирске

Проверка продлится до конца сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирская ГЖИ организовала проверку после обрушения карнизной плиты с крыши многоэтажки. Отвалился бетонный блок у дома №37 по улице Дмитрия Донского.

— Инспекция проведёт проверку, чтобы установить причины обрушения плиты и виновности или невиновности управляющей организации. Срок проведения контрольно-надзорных мероприятий — до конца сентября, — сообщили в региональной ГЖИ.

В Госжилинспекции добавили, что к ним не поступали обращения о плохом состоянии плиты.

По словам жильцов дома, плита рухнула в обед 30 августа. Грохот по округе стоял страшный.

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