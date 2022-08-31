Конфликт произошел между мужчиной и питбайкерами. Фото: предоставлено Татьяной/скриншот из видео

Очевидец рассказал другую версию конфликта, в котором подростки брызнули новосибирцу перцовым баллончиком в лицо. Инцидент произошел на днях в рабочем поселке Краснообск.

Напомним, парни стояли возле подъезда с питбайками, которые, по версии пострадавшего, перегородили проезд. Известно, что конфликт между юными гонщиками и местными жителями длится с мая месяца.

- Мужчина, которому распылили баллончиком в лицо, вместе с женой подходил к подъезду. Там, никому не мешая, стояли 3 мотоцикла, ребята (владельцы) были рядом и кушали. Мужчина и женщина без просьбы убрать мототехнику начали ругаться на ребят, после чего мужчина пнул мотоциклы, и они все упали на одного из мальчишек, - рассказал КП-Новосибирск очевидец ситуации.

Свидетель ситуации говорит, что один из ребят позвал других на помощь.

- Мужчина очень нецензурно выражался, словесно унижал ребят и угрожал им. В конце один из мальчишек не стал терпеть эти угрозы и унижения и брызнул перцовым баллончиком в лицо ему, - продолжает рассказ местный житель.

Очевидец утверждает, что подростки понимают, что перегнули палку. Они уверены, что им не нужно было применять баллончик.

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