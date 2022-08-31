На трассе под Новосибирском «Волга» вспыхнула из-за газового баллона

В Новосибирской области «Волга» загорелась прямо на дороге. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирской области «Волга» загорелась прямо на дороге. Инцидент произошел недалеко от села Плотниково вечером в среду, 31 августа. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На дороге соединяющей село Плотниково и СНТ «Кристалл» стоит «Волга», рядом лежат три мужчины, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В областном МЧС пояснили, что вероятно, машина загорелась из-за разгерметизации газового баллона, который перевозили в багажнике. Возгорание удалось потушить в 16:35, в результате ЧП пострадали две женщины и мужчина. Их с ожогами доставили в больницу.

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