Реверсивное движение трамвая №13 в Новосибирске продлят до середины осени

Реверсивное движение трамвая №13 продлится до 15 октября. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске реверсивное движение трамвая №13 продлят по 15 октября. Связано это с капремонтом теплотрассы на улице Серебренниковской.

— Реверсивное движение по однопутному трамвайному пути на участке улицы Серебренниковской от здания №5 до здания № 42 для трамваев маршрута №13 продляется по 15 октября, — сообщили в мэрии.

Напомним, что капремонт теплосетей на улице Серебренниковской начался в мае 2022 года. Продлится он до 15 октября.

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