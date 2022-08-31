До 2026 года в Новосибирской области отремонтируют более 120 школ

Губернатор Андрей Травников провёл рабочую поездку на объект капитального ремонта здания средней школы № 180. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников провёл рабочую поездку на объект капитального ремонта здания средней школы № 180. Главе региона доложили о ходе проведения капремонта, продемонстрировали работы по благоустройству прилегающей к школе территории.

Андрей Травников напомнил, что 1 сентября, в День знаний, в Новосибирской области начнут свою работу 5 новых школ — это более 5 тысяч новых мест. 2 школы открываются в Новосибирске, а также в Верх-Туле, Болотном и в городе Купино.

— В заделе на различных стадиях проектирования и стройки по области на ближайшие два года находятся 19 школ. Также в регионе стартовала большая программа капитального ремонта, и по ней в работе 25 школ. Мы поддерживаем проекты капремонта, потому что за счёт умеренных вложений и в более короткие, чем при строительстве, сроки можно создать дополнительные места в существующих школах.

Надо отметить, что и в предыдущие годы город Новосибирск этим активно пользовался, и ежегодно при поддержке областного бюджета посредством капремонта создавались сотни новых мест в существующих зданиях. Правительство Новосибирской области всячески будет поддерживать такой подход. При этом решается сразу несколько задач. Во-первых, после капремонта и обновления устраняется проблема непопулярных, а потому незаполненных на сто процентов школ. Во-вторых, решается проблема ветхости зданий. И в-третьих, за счёт современных технических решений увеличивается число мест в школах. Каждый год всё новые и новые объекты будут попадать в программу капительного ремонта, — подчеркнул Губернатор.

Всего в 2022 году вводятся в эксплуатацию после ремонта 5 школ проектной мощностью 3337 мест.

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