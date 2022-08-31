Названа причина пожара, в котором погиб 68-летний пенсионер под Новосибирском

Пожар под Новосибирском, в котором погиб пенсионер, произошел из-за перегруза электросетей. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Пожар под Новосибирском, в котором погиб пенсионер, произошел из-за перегруза электросетей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по НСО.

Напомним, двухквартирный дом загорелся в ночь на среду, 31 августа, в поселке Дружный в Коченевском районе. Внутри пожарные обнаружили тело мужчины.

Как рассказали в МЧС, площадь пожара составила 130 метров квадратных. Когда на место прибыл первый пожарный расчет, пламя объяло крышу, веранду и одну из квартир жилого дома.

− В это время произошло частичное обрушение перекрытий горящей квартиры и разгерметизация газового баллона, что осложнило оперативную обстановку, − рассказали в МЧС.

Огонь повредил крышу и вещи внутри квартиры. Веранда полностью сгорела. Соседняя квартира пострадала гораздо меньше – там повреждена только кровля и надворная постройка.

В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара является перегруз электросетей на веранде.

На месте работают полицейские и следователи. Они устанавливают точную причину произошедшего.

Ранее КП-Новосибирск писала, что ночью на пожаре в поселке Дружный под Новосибирском погиб 68-летний пенсионер.

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