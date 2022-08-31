В Дзержинском районе Новосибирска сбили женщину-пешехода

В Дзержинском районе автомобиль сбил женщину-пешехода. Фото: АСТ-54
В среду, 31 августа, в Дзержинском районе автомобиль сбил женщину-пешехода. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
Со слов очевидцев, на сибирячку наехал седан Toyota Corolla. Женщина переходила дорогу на пересечении улицы Королева и проспекта Дзержинского.
− На перекрестке уже несколько дней происходит хаос из-за неработающих светофоров, − пожаловался подписчик.
О состоянии пострадавшей не сообщается.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер