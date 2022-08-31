В Дзержинском районе Новосибирска сбили женщину-пешехода

В Дзержинском районе автомобиль сбил женщину-пешехода. Фото: АСТ-54

В среду, 31 августа, в Дзержинском районе автомобиль сбил женщину-пешехода. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Со слов очевидцев, на сибирячку наехал седан Toyota Corolla. Женщина переходила дорогу на пересечении улицы Королева и проспекта Дзержинского.

− На перекрестке уже несколько дней происходит хаос из-за неработающих светофоров, − пожаловался подписчик.

О состоянии пострадавшей не сообщается.

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