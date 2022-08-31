В Новосибирске полицейские задержали серийного грабителя и мошенника

Серийного грабителя и мошенника задержали в Новосибирске. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске полицейские задержали 34-летнего жителя Алтайского края, которого подозревают в серии грабежей, мошенничеств, краж и разбоя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Стражи правопорядка установили, что 18 июля 2022 года мужчина похитил у пенсионерки кошелек. Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого.

21 июля злоумышленник отобрал у прохожего мобильный телефон на улице Жуковского. На следующий день он совершил аналогичное преступление, только уже по улице Союза Молодежи.

− В настоящее время установлена причастность подозреваемого к 8 эпизодам мошенничеств, совершенных на территории Заельцовского и Новосибирского районов, − рассказали в МВД.

Жертвами злоумышленника чаще всего становились несовершеннолетние. Он представлялся сотрудником полиции и просил у детей мобильный телефон под различными выдуманными предлогами. Как только устройства попадали ему в руки, мужчина сразу же скрывался с места преступления.

Выяснилось, что задержанный также обокрал квартиру и похитил деньги с двух банковских карт.

Злоумышленника задержали в Октябрьском районе. Он прятался в одном из подъездов по улице Высоцкого.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ «Разбой», статьей 161 УК РФ «Грабеж», статьей 159 УК РФ «Мошенничество» и статьей 158 УК РФ «Кража». Мужчину заключили под стражу.

Сейчас стражи правопорядка собирают доказательственную базу по уголовным делам. Тех, кто пострадал от действий злоумышленника, попросили позвонить в полицию по номеру: 8-383-232-80-62.

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