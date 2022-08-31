Запрет парковки начнет действовать с 10 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске запретят парковку на улице Станиславского. Запрет начнет действовать с 10 сентября. К этому времени на улице появятся соответствующие дорожные знаки.

— Ограничение стоянки вводится на участке улицы Станиславского от одноимённой площади до площади Труда. Также на участке улицы Титова от площади Станиславского до площади Карла Маркса. Ограничение коснется обеих сторон дороги, — рассказали в мэрии.

Запрет парковки ввели из-за выделения полосы для общественного транспорта. Такие полосы уже появились на улице Фрунзе.

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