Запрет парковки начнет действовать с 10 сентября.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске запретят парковку на улице Станиславского. Запрет начнет действовать с 10 сентября. К этому времени на улице появятся соответствующие дорожные знаки.
— Ограничение стоянки вводится на участке улицы Станиславского от одноимённой площади до площади Труда. Также на участке улицы Титова от площади Станиславского до площади Карла Маркса. Ограничение коснется обеих сторон дороги, — рассказали в мэрии.
Запрет парковки ввели из-за выделения полосы для общественного транспорта. Такие полосы уже появились на улице Фрунзе.
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