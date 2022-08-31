В Новосибирской области не смогли спасти сбитую на трассе лосиху

Сбитую на трассе под Новосибирском лосиху не смогли спасти. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сбитую на трассе под Новосибирском лосиху не смогли спасти. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе Минприроды.

Лосиху нашли примерно в четырех километрах от села Плотниково в Новосибирском районе. Она была ранена и сильно истощена.

− У нее были повреждены кожные покровы задней правой ноги в районе коленного сустава, а также передняя нога. На самом деле, мы изначально понимали, что шансы на спасение животного невелики, − отметили в Минприроды НСО.

Раненую лосиху передали в Новосибирский зоопарк. Там ей оказывали помощь местные ветеринары.

− Лосиха практически ничего не ела. Ее пытались даже с руки кормить, но она не воспринимала пищу, − сообщили в пресс-службе. − К сожалению, спасти животное не удалось. В любом случае, большое спасибо зоопарку за то, что попробовали помочь.

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