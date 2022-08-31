Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2022 9:05

В Новосибирской области не смогли спасти сбитую на трассе лосиху

Животное было сильно истощено
Анастасия ХРОМЫХ
Сбитую на трассе под Новосибирском лосиху не смогли спасти.

Сбитую на трассе под Новосибирском лосиху не смогли спасти.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сбитую на трассе под Новосибирском лосиху не смогли спасти. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе Минприроды.

Лосиху нашли примерно в четырех километрах от села Плотниково в Новосибирском районе. Она была ранена и сильно истощена.

− У нее были повреждены кожные покровы задней правой ноги в районе коленного сустава, а также передняя нога. На самом деле, мы изначально понимали, что шансы на спасение животного невелики, − отметили в Минприроды НСО.

Раненую лосиху передали в Новосибирский зоопарк. Там ей оказывали помощь местные ветеринары.

− Лосиха практически ничего не ела. Ее пытались даже с руки кормить, но она не воспринимала пищу, − сообщили в пресс-службе. − К сожалению, спасти животное не удалось. В любом случае, большое спасибо зоопарку за то, что попробовали помочь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber