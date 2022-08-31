Под Новосибирском ищут кормящую кошку котятам, которых выкинули в помойку умирать. Фото: предоставлено Анной.

Жительница Болотного ищет для котят кормящую кошку. Беззащитных малышей кто-то выкинул в мусорку, завязав сперва в мешок.

– Находку принес ночью сын. Им отроду недели 4! Нужно спасти им жизнь, – рассказала КП-Новосибирск Анна.

Кто выкинул котят на помойку не ясно. Понятно одно, выбросили их на верную гибель.

Если вы можете помочь выкормить котят и спасти им жизни, позвоните по номеру – 8 951 370 70 63.

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