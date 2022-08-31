В Новосибирской области медведь задрал свинью и барана

В Болотнинском районе медведь задрал свинью и барана.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Бурый медведь напал на свинью и барана в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии по региону.
Зверь появился на территории Болотнинского района около Варламовского сельсовета.
− Неподалеку от населенного пункта нашли останки свиньи и барана. Наш госинспектор обследовал место и сделан вывод, что это медведь, − сообщили в Минприроды.
Был издан приказ об отстреле зверя, поскольку он опасен для местных жителей. На то, чтобы убить медведя, дали три дня − с 31 августа по 2 сентября.
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