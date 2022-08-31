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Общество31 августа 2022 7:55

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда решат проблему с переполненной школой №76

По словам градоначальника, вся надежда на новую школу
Анастасия ХРОМЫХ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о проблеме с переполненной школой №76.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о проблеме с переполненной школой №76.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказал надежду на то, что проблему с переполненной школой №76 решат в ближайшее время. Слова градоначальника прозвучали в эфире «Вести Новосибирск».

Данная школа находится в микрорайоне «Европейский берег» в Октябрьском районе Новосибирска.

По словам Анатолия Локтя, в учебном заведении сложилась сложная ситуация. Проблема существует уже не первый год.

− Мы рассчитываем, что в этом году, буквально через месяц-два, там откроют новую школу. И таким образом проблема решится, − отметил мэр.

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