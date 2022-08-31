В Новосибирске вырастет стоимость проезда в метро

Стоимость проезда в метро Новосибирска увеличится.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Стоимость проезда в Новосибирском метрополитене увеличится. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в беседе с журналистами.
По словам градоначальника, причина кроется в росте инфляции. Если цены не повысить, метрополитен окажется в сложной ситуации.
− Повышение тарифа необходимо для того, чтобы компенсировать инфляционные издержки, − объяснил Анатолий Локоть. – В противном случае метрополитен попадет в экономическую яму.
Мэр добавил, что такой исход никому не нужен.
На данный момент неизвестно, какой будет точная стоимость проезда в подземке. Для этого будут проводить специальные расчеты, отметил градоначальник.
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