В Новосибирске вырастет стоимость проезда в метро

Стоимость проезда в метро Новосибирска увеличится. Фото: Даба ДАБАЕВ

Стоимость проезда в Новосибирском метрополитене увеличится. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в беседе с журналистами.

По словам градоначальника, причина кроется в росте инфляции. Если цены не повысить, метрополитен окажется в сложной ситуации.

− Повышение тарифа необходимо для того, чтобы компенсировать инфляционные издержки, − объяснил Анатолий Локоть. – В противном случае метрополитен попадет в экономическую яму.

Мэр добавил, что такой исход никому не нужен.

На данный момент неизвестно, какой будет точная стоимость проезда в подземке. Для этого будут проводить специальные расчеты, отметил градоначальник.

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