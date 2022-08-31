Ночью на пожаре в посёлке Дружный под Новосибирском погиб 68-летний пенсионер. Фото: СК РФ НСО.
В ночь на среду, 31 августа, в поселке Дружный под Новосибирском загорелся дом. Во время ликвидации огня пожарные нашли в строении тело 68-летнего мужчины. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
– По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание электропроводки, – уточнили в Следственном комитете.
На месте ЧП работали сотрудники МЧС и следователь.
По факту пожара в СК проводят доследственную проверку. Следователи проводят комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. После проверки примут решение в соответствии с законом.
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