Ночью на пожаре в посёлке Дружный под Новосибирском погиб 68-летний пенсионер. Фото: СК РФ НСО.

В ночь на среду, 31 августа, в поселке Дружный под Новосибирском загорелся дом. Во время ликвидации огня пожарные нашли в строении тело 68-летнего мужчины. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

– По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание электропроводки, – уточнили в Следственном комитете.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС и следователь.

По факту пожара в СК проводят доследственную проверку. Следователи проводят комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. После проверки примут решение в соответствии с законом.

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