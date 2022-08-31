Установление инвалидности возможно в очной или заочной форме

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После вступления в силу Постановления Правительства РФ от 5 апреля 2022 года № 588 «О признании лица инвалидом» с 1 июля 2022 года человек может выбрать форму проведения медико-социальной экспертизы - очную с личным присутствием либо заочную, по представленным медицинским документам.

Гражданин выбирает предпочтительную форму проведения экспертизы. Однако, несмотря на выбор гражданином заочной формы, по решению бюро МСЭ может проводиться с личным присутствием в ряде случаев - например, при необходимости обследования с применением специального диагностического оборудования, при разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации гражданина, ранее признанного инвалидом.

Условиями признания гражданина инвалидом, вызывающими необходимость его социальной защиты, являются:

• нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

• ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);

• необходимость в мероприятиях по реабилитации и абилитации.

Наличие одного из указанных условий не является основанием, достаточным для признания гражданина инвалидом.

Направлять гражданина на МСЭ может только медицинская организация независимо от ее организационно-правовой формы - и государственная, и частная.

Граждане, нуждающиеся в первичном протезировании и находящиеся на лечении в стационаре в связи с операцией по ампутации конечности, направляются на медико-социальную экспертизу в течение трех рабочих дней после проведения операции.

Граждане, признанные нуждающимися в получении паллиативной медицинской помощи, направляются на МСЭ в течение одного рабочего дня со дня получения результатов медицинских обследований, необходимых для проведения МСЭ.

Если у вас возникли вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой, вы можете:

• обратиться по телефону горячей линии 8-800-6-000-000;

• направить письмо по почтовому адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20;

• направить обращение на сайте www.54.gbmse.ru.