Новосибирской области присвоили новый статус по ящуру

Новый статус по ящуру присвоили Новосибирской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новосибирская область получила статус «Благополучной по ящуру с вакцинацией». Об этом во вторник, 30 августа, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника регионального управления ветеринарии Владимир Гоппе.

Ящур – это опасное вирусное заболевание, которое поражает рогатый скот. Зараза приводит к высокой смертности молодняка. Ящуром также может заразиться человек.

Некоторое время назад в Казахстане возникли очаги ящура. Появилась угроза того, что вирус попадет на территорию Новосибирской области. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору посоветовала всем субъектам РФ, граничащим с Казахстаном, срочно вакцинировать животных.

По словам Владимира Гоппе, губернатор Новосибирской области Андрей Травников выделил 20 миллионов рублей на покупку вакцины. Все было сделано оперативно, поэтому распространения ящура удалось избежать.

Вакцинацию провели, после чего Новосибирская область поменяла статус с «Неблагополучного региона с вакцинацией» на «Благополучный с вакцинацией».

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