Под Новосибирском в ДТП погибла 31-летняя водитель «Тойоты». Фото: ГИБДД по НСО.

В среду, 31 августа, в Барабинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Там погибла 31-летняя девушка – водитель автомобиля Toyota Allion.

– Примерно в 9:15 женщина 1991 года рождения двигалась по трассе Р-254 «Иртыш», со стороны города Барабинска в направлении Новосибирска. На 1159 км трассы не справилась с управлением, допустив съезд с дороги по ходу движения с последующим опрокидыванием автомобиля, – говорится в сообщении ГИБДД по региону.

В результате аварии водитель получила травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работают полицейские. Они устанавливают обстоятельства жуткого ДТП.

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