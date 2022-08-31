Видео жёсткого задержания двух новосибирцев, получавших наркотики, показали в транспортной полиции

Масса изъятого составила практически 4 грамма. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске транспортные полицейские поймали двух 46-летних новосибирцев в момент получения ими наркотиков. Видео с задержанием опубликовали в УТ МВД СФО.

Выяснилось, что 46-летних сибиряков уже привлекали к ответственности, в том числе и за аналогичные преступления. Экспертиза показала, что нашли у новосибирцев синтетический наркотик. Масса его составила почти 4 грамма.

На задержанных возбудили уголовные дела за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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