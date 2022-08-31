Новосибирцев умилило объявление, которое появилось в одном из подъездов

Объявления наклеили в подъезде. Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирцев умилило объявление в одном из подъездов. Два разноцветных листочка появились в Первомайском районе на улице Одоевского.

На одном листочке написано «Возьмите шарик», а на другом « Возьмите тетрадь и перо». Видно, что их рисовали дети. Ребята серьезно подошли к своей затее и на одном из объявлений даже стразами выложили один из краев.

К сожалению, объявления порадовали новосибирцев всего пару часов. После их кто-то сорвал.

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