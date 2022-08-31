В Новосибирской области за 4 года капитально отремонтируют 125 школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие 4 года в Новосибирской области капитальный ремонт проведут в 125 школах. Информацию об этом в прямом эфире программы «Вести Новосибирск» озвучил министр регионального образования Сергей Федорчук 31 августа.

По словам Федорчука, в 2022-23 года в области ремонт проведут в 25 школах. Так, 13 отремонтируют в этом году, а еще 12 – уже в следующем. Заявка, которую подали на 2024-2025 года включает в себя 100 школ, требующих ремонта. Министр образования подчеркнул, что власти создают современные условия для обучения ребят с привлечением федеральных средств.

Ранее сообщалось, что к 1 сентября в Новосибирской области построили 5 новых школ. Они откроют свои двери в разных муниципалитетах. Свыше пяти тысяч ребят будут учиться в новых классах.

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