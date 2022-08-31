К 1 сентября в Новосибирской области построили 5 новых школ.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 1 сентября в Новосибирской области свои двери для учеников откроют 5 новых школ. Они начнут работать в разных муниципалитетах. Об этом в эфире программы «Вести Новосибирск» сообщил губернатор Андрей Травников.
По словам главы региона, работать школы будут с превышением проектной мощности. Свыше 5 тысяч детей начнут обучение в новых классах.
– Это школа на улице Михаила Немыткина, Гимназия №3, школы в Болотном, Верх-Туле, Купино, — уточнил Андрей Травников.
Известно, что в течение двух ближайших лет в регионе построят еще 19 новых школ. Работы по их возведению уже ведутся.
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