К 1 сентября в Новосибирской области построили 5 новых школ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 сентября в Новосибирской области свои двери для учеников откроют 5 новых школ. Они начнут работать в разных муниципалитетах. Об этом в эфире программы «Вести Новосибирск» сообщил губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, работать школы будут с превышением проектной мощности. Свыше 5 тысяч детей начнут обучение в новых классах.

– Это школа на улице Михаила Немыткина, Гимназия №3, школы в Болотном, Верх-Туле, Купино, — уточнил Андрей Травников.

Известно, что в течение двух ближайших лет в регионе построят еще 19 новых школ. Работы по их возведению уже ведутся.

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