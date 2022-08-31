В Кузбассе в частных кинотеатрах показывают «запрещенку». Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кемеровской области кинотеатры предлагают к просмотру зарубежные новинки. При этом прокатной лицензии у ряда кинолент нет.

В частных кинотеатрах можно посмотреть «Любовь и Гром», «Миньоны: Грювитация», «Гостья из будущего», «Челюсти.Столкновение». В описании новинок не уточняют, каким образом в кинотеатрах запускают трансляцию

Корреспондентам сайта «Сибдепо» пояснили, что у всех кинолент хорошее качество и разноголосый перевод.

В муниципальных кинотеатрах Кузбасса при этом новинок нет.

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