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Общество31 августа 2022 2:28

В Кузбассе в частных кинотеатрах показывают «запрещенку»

Прокатная лицензия есть не у всех новинок
Катерина ЛАРИНА
В Кузбассе в частных кинотеатрах показывают «запрещенку».

В Кузбассе в частных кинотеатрах показывают «запрещенку».

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кемеровской области кинотеатры предлагают к просмотру зарубежные новинки. При этом прокатной лицензии у ряда кинолент нет.

В частных кинотеатрах можно посмотреть «Любовь и Гром», «Миньоны: Грювитация», «Гостья из будущего», «Челюсти.Столкновение». В описании новинок не уточняют, каким образом в кинотеатрах запускают трансляцию

Корреспондентам сайта «Сибдепо» пояснили, что у всех кинолент хорошее качество и разноголосый перевод.

В муниципальных кинотеатрах Кузбасса при этом новинок нет.

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