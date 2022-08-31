В Кузбассе в частных кинотеатрах показывают «запрещенку».
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Кемеровской области кинотеатры предлагают к просмотру зарубежные новинки. При этом прокатной лицензии у ряда кинолент нет.
В частных кинотеатрах можно посмотреть «Любовь и Гром», «Миньоны: Грювитация», «Гостья из будущего», «Челюсти.Столкновение». В описании новинок не уточняют, каким образом в кинотеатрах запускают трансляцию
Корреспондентам сайта «Сибдепо» пояснили, что у всех кинолент хорошее качество и разноголосый перевод.
В муниципальных кинотеатрах Кузбасса при этом новинок нет.
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