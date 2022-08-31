Теперь банк платит по кредиту вам – и это реальность

Фото: Банк «Левобережный»

Банк вернет вам деньгами часть уплаченных процентов по кредиту «Управляй ставкой». Для этого просто оплачивайте привычные товары и услуги картой на сумму от 10 000 рублей в месяц и своевременно вносите ежемесячные платежи. Вы можете рассчитываться за продукты питания, транспорт, услуги ЖКХ, одежду и т.д.* Деньги, которые банк вернет, можно направить на погашение очередных платежей по кредиту или другие покупки.

Кредит «Управляй ставкой» выдается на сумму от 101 тысячи до 1,5 млн рублей. Срок составляет от 1 года до 5 лет, ставка – от 5,5% годовых. Сумму ежемесячного возврата рассчитает специалист при составлении графика платежей, максимум – 5000 рублей. Дополнительно к ней вы будете получать кешбэк до 1500 рублей в месяц за безналичные расчеты.

Оставить заявку на кредит можно на сайте, в BL-online (6+), по телефону 8-800-3333-555 и в любом офисе Банка «Левобережный». Если у вас есть зарплатная карта банка, то вы можете получить деньги уже через 20-40 минут после подачи заявки в приложении BL-online. При этом ехать в банк не надо, ведь подписание документов тоже возможно дистанционно, по СМС.

Обращайтесь за консультацией в единую справочную службу: 8-800-3333-555 (бесплатная круглосуточная линия) или в офисы банка, и специалисты вам все расскажут.